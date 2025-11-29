Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко





Ищете рецепты закусок на праздничный стол? У NEWS.ru есть интересное предложение — суперские канапе с сыром и персиковой дымкой «Сырные облака». Новый год, день рождения, 8 Марта, годовщина свадьбы — блюдо будет к месту везде!

Берем несладкие гренки из белого хлеба. Взбиваем рикотту (100 г) с щепоткой мускатного ореха — это будут наши воздушные облака. На каждое канапе выкладываем по ложке сырной пены.

Сверху — по тонкому ломтику подкопченного персика (можно обжарить на сухой сковороде 1 минуту). Украшаем завитком прошутто и листиком мяты. Это не только вкусно, но и красиво. Эффектная подача сделает блюдо еще более аппетитным.

Протыкаем изящной шпажкой наши праздничные канапе — готово! Исчезают с подноса быстрее, чем другие закуски. Приятного вам праздника!

