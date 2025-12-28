Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 15:27

Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области

Сход локомотива в Ростовской области привел к задержке более 30 поездов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 30 пассажирских поездов отстают от графика более чем на час из-за схода локомотива грузового состава в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. В ведомстве уточнили, что среди них — шесть пригородных электричек. Пассажиров, чья задержка превышает четыре часа, обеспечили питанием.

На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов, — говорится в сообщении.

Ранее на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к задержкам движения, однако пострадавших нет.

Кроме того, в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что на станции Забайкальск в Забайкальском крае три вагона сошли с рельсов во время проведения маневров. По данным ведомства, происшествие обошлось без человеческих жертв и травм. Проводится оценка причиненного ущерба.

Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
