Салат из свеклы на каждый день: элементарный рецепт — можно есть ложками или намазывать на хлеб

Салат из свеклы на каждый день: элементарный рецепт — можно есть ложками или намазывать на хлеб

Приготовьте невероятно простую, пикантную и универсальную закуску на каждый день — салат из свеклы с колбасным сыром. Его можно есть ложками как самостоятельное блюдо или намазывать на хлеб.

Вкус получается ярким, насыщенным и очень гармоничным: сладковатая свекла, солоноватый копченый сыр и острая нотка чеснока прекрасно дополняют друг друга, а майонез связывает все в единое целое. Это идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или внезапного визита гостей. Рецепт — элементарный!

Вам понадобится: 2 средние вареные свеклы, 150 г колбасного копченого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. майонеза, соль по вкусу. В глубокой миске смешайте тертую свеклу, тертый сыр и давленный чеснок. Добавьте майонез и соль. Тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы. Если смесь кажется суховатой, можно добавить еще немного майонеза. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить салат с кальмарами: всего 4 ингредиента, а вкус — балдеж.