25 декабря 2025 в 23:01

Кальмары ем только на Новый год и только в этом салате: всего 4 ингредиента, а вкус — балдеж

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте легкий и изысканный новогодний салат с кальмаром, который поразит нежностью вкуса. Кальмары ем только на Новый год и только в этом салате. Всего 4 ингредиента, а вкус — балдеж!

Салат получается удивительно свежим и сбалансированным: нежная, чуть сладковатая соломка кальмара, сочная кислинка яблока и сливочные яйца создают легкую, но очень насыщенную композицию. Это идеальный вариант для начала праздничного застолья.

Вам понадобится: 3 тушки кальмара, 1 крупное зеленое яблоко, 3 вареных яйца, майонез, соль, перец. Чтобы кальмары получились мягкими, а не «резиновыми», их нужно правильно обработать. Ошпарьте тушки кипятком, затем легко снимите кожицу. Удалите внутренности и прозрачный хрящ. Вскипятите воду, посолите, опустите кальмары и варите ровно 1,5–2 минуты после закипания, не больше! Немедленно выньте и остудите. Нарежьте охлажденные кальмары тонкой соломкой. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке, яйца натрите на мелкой. Смешайте все ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Ранее был назван рецепт салата для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово.

Дарья Иванова
