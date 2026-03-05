Зимняя Олимпиада — 2026
Помидоры по-корейски «Минутка»: быстрая закуска — вкусно даже из зимних томатов

Помидоры по-корейски «Минутка» — это быстрая закуска для ужина и праздничного стола. Получается вкусно даже из зимних жестких и водянистых томатов.

Буквально за несколько минут маринования в пряном соусе с чесноком, зеленью и специями обычные помидоры превращаются в пикантное лакомство с насыщенным, ярким вкусом.

Для приготовления понадобится: 500 г помидоров, 1 пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), 4–5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. красного острого перца (по желанию).

Рецепт: помидоры нарежьте дольками или кружочками толщиной около 1 см. Зелень мелко порубите, чеснок выдавите через пресс. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте масло, уксус, соль, сахар, перец, чеснок и зелень. В глубокой миске или контейнере выложите слой помидоров, полейте заправкой, затем следующий слой, и так далее. Аккуратно перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 30–60 минут, а лучше на 2–3 часа.

