После этих 3 салатов я перестала бояться кальмаров: простейшие и вкусные + правила как их варить

Раньше кальмары у меня то получались резиновыми, то вообще безвкусными, поэтому готовить их не хотелось. Всё изменилось, когда я разобралась с главным правилом — их нельзя переваривать. Теперь спокойно покупаю тушки и делаю из них простые, понятные салаты, которые нравятся всем.

Сначала о варке. Кальмаров очищают от плёнки и внутренней хорды, опускают в кипящую подсоленную воду и варят 30–45 секунд. Затем огонь выключают и оставляют под крышкой на 3–5 минут. Можно варить и до 1–2 минут, но не дольше — иначе мясо станет жёстким. После этого кальмаров сразу остужают и нарезают.

Первый салат «Март». Ингредиенты: кальмары — 500 г, свежие огурцы — 5 шт. (примерно 400 г), консервированные ананасы — 200 г, яйца — 5 шт., майонез — 3–4 ст. л., сок половины лимона и немного цедры по желанию. Кальмаров, огурцы, ананасы и варёные яйца нарезают кубиками. Добавляют немного лимонной цедры и сока, заправляют майонезом и перемешивают до сочности.

Второй салат с сыром. Ингредиенты: кальмары — 300 г, яйца — 3 шт., твёрдый сыр — 120–150 г, репчатый или зелёный лук — около 50 г, майонез — 2–3 ст. л., немного лимонного сока. Кальмаров, яйца и сыр нарезают кубиками. Лук мелко режут и слегка сбрызгивают лимонным соком. Всё соединяют, заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. При желании сыр можно заменить яблоком и заправить салат оливковым маслом.

Третий салат с кукурузой. Ингредиенты: кальмары — 300 г, консервированные ананасы — 150 г, яйца — 3 шт., кукуруза — 150 г, лук — 40 г, майонез — 2–3 ст. л. Кальмаров, яйца и ананасы нарезают кубиками, лук мелко шинкуют. Добавляют кукурузу, заправляют майонезом и хорошо перемешивают.

С этими простыми рецептами кальмары перестают пугать. Главное — не передержать их в кипятке, а дальше всё делается быстро и без лишних сложностей.