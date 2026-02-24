Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:02

После этих 3 салатов я перестала бояться кальмаров: простейшие и вкусные + правила как их варить

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше кальмары у меня то получались резиновыми, то вообще безвкусными, поэтому готовить их не хотелось. Всё изменилось, когда я разобралась с главным правилом — их нельзя переваривать. Теперь спокойно покупаю тушки и делаю из них простые, понятные салаты, которые нравятся всем.

Сначала о варке. Кальмаров очищают от плёнки и внутренней хорды, опускают в кипящую подсоленную воду и варят 30–45 секунд. Затем огонь выключают и оставляют под крышкой на 3–5 минут. Можно варить и до 1–2 минут, но не дольше — иначе мясо станет жёстким. После этого кальмаров сразу остужают и нарезают.

Первый салат «Март». Ингредиенты: кальмары — 500 г, свежие огурцы — 5 шт. (примерно 400 г), консервированные ананасы — 200 г, яйца — 5 шт., майонез — 3–4 ст. л., сок половины лимона и немного цедры по желанию. Кальмаров, огурцы, ананасы и варёные яйца нарезают кубиками. Добавляют немного лимонной цедры и сока, заправляют майонезом и перемешивают до сочности.

Второй салат с сыром. Ингредиенты: кальмары — 300 г, яйца — 3 шт., твёрдый сыр — 120–150 г, репчатый или зелёный лук — около 50 г, майонез — 2–3 ст. л., немного лимонного сока. Кальмаров, яйца и сыр нарезают кубиками. Лук мелко режут и слегка сбрызгивают лимонным соком. Всё соединяют, заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. При желании сыр можно заменить яблоком и заправить салат оливковым маслом.

Третий салат с кукурузой. Ингредиенты: кальмары — 300 г, консервированные ананасы — 150 г, яйца — 3 шт., кукуруза — 150 г, лук — 40 г, майонез — 2–3 ст. л. Кальмаров, яйца и ананасы нарезают кубиками, лук мелко шинкуют. Добавляют кукурузу, заправляют майонезом и хорошо перемешивают.

С этими простыми рецептами кальмары перестают пугать. Главное — не передержать их в кипятке, а дальше всё делается быстро и без лишних сложностей.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю теплый салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Обжариваю ингредиенты — получается сытно, вкусно, по-новому
Общество
Готовлю теплый салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Обжариваю ингредиенты — получается сытно, вкусно, по-новому
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Салат «Кальмаровый дар»: легкий, белковый, идеальный для ужина или полезного перекуса. Следим за фигурой вкусно!
Общество
Салат «Кальмаровый дар»: легкий, белковый, идеальный для ужина или полезного перекуса. Следим за фигурой вкусно!
Забудьте про жарку! Кальмары в хрустящей панировке с черри и луком — запекаются за 10 минут. Идеальная горячая закуска к любому поводу
Общество
Забудьте про жарку! Кальмары в хрустящей панировке с черри и луком — запекаются за 10 минут. Идеальная горячая закуска к любому поводу
Этот блинный рулет как фейерверк! Все в обмороке от этой вкусноты — а я и рада, пеку и пеку
Общество
Этот блинный рулет как фейерверк! Все в обмороке от этой вкусноты — а я и рада, пеку и пеку
салаты
кальмары
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.