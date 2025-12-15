Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Этот салат для ленивых не потребует от вас кулинарных усилий. Нарезал, заправил майонезом, перемешал — и готово. При этом он нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный.

Вам понадобится: 300 г копченой куриной грудки (нарезать кубиками), 3 вареных яйца (кубиками), 150 г твердого сыра (кубиками или натереть), 200 г консервированной кукурузы (слить жидкость), 200 г белокочанной капусты (тонко нашинковать). Все ингредиенты поместите в большую салатницу. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Заправьте майонезом, примерно 3–4 столовые ложки, и тщательно все перемешайте.

Вкус этого салата — это удачный баланс сочной курицы, нежных яиц и сыра, сладких кукурузных зерен и свежего хруста капусты, которая придает блюду необходимую легкость. Это идеальный вариант для быстрого ужина, перекуса или когда нужно накормить семью вкусно и без лишних хлопот.

Ранее стало известно, как приготовить салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь.