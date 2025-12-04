Салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь: наслаждайтесь праздником по полной

Салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь: наслаждайтесь праздником по полной

Наслаждайтесь праздником по полной без страха за фигуру! Рассказываем рецепт салата, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь. А еще его быстро готовить: самое долгое в нем — это сварить яйца.

Вам понадобится: 2 банки тунца в собственном соку (по 180 г), 3 вареных яйца, 2 маринованных огурца, банка кукурузы (200 г), 150 г нежирной сметаны (10–15%), 1 ч. л. дижонской горчицы, зелень. Слейте жидкость с тунца и разомните вилкой. Яйца и огурцы нарежьте кубиками, кукурузу откиньте на дуршлаг. Для заправки смешайте сметану с горчицей. Все ингредиенты соедините и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью.

Калорийность салата составляет около 95–100 ккал на 100 граммов! Салат получается сытным, но при этом не тяжелым — именно то, что нужно для праздничной ночи! Вы сможете наслаждаться вкусом без угрызений совести и сохранить свою форму после новогодних праздников.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийную селедку под шубой: по вкусу не отличить от классической.