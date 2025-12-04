Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 07:46

Салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь: наслаждайтесь праздником по полной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наслаждайтесь праздником по полной без страха за фигуру! Рассказываем рецепт салата, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь. А еще его быстро готовить: самое долгое в нем — это сварить яйца.

Вам понадобится: 2 банки тунца в собственном соку (по 180 г), 3 вареных яйца, 2 маринованных огурца, банка кукурузы (200 г), 150 г нежирной сметаны (10–15%), 1 ч. л. дижонской горчицы, зелень. Слейте жидкость с тунца и разомните вилкой. Яйца и огурцы нарежьте кубиками, кукурузу откиньте на дуршлаг. Для заправки смешайте сметану с горчицей. Все ингредиенты соедините и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью.

Калорийность салата составляет около 95–100 ккал на 100 граммов! Салат получается сытным, но при этом не тяжелым — именно то, что нужно для праздничной ночи! Вы сможете наслаждаться вкусом без угрызений совести и сохранить свою форму после новогодних праздников.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийную селедку под шубой: по вкусу не отличить от классической.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот рецепт изменил наши домашние вечеринки: теперь собираемся за хот-потом каждый месяц
Общество
Этот рецепт изменил наши домашние вечеринки: теперь собираемся за хот-потом каждый месяц
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
Общество
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
Достаю апельсин и лимон — готовлю цукаты «Зимний привет»: хрустящие дольки с душой и имбирной ноткой
Общество
Достаю апельсин и лимон — готовлю цукаты «Зимний привет»: хрустящие дольки с душой и имбирной ноткой
Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Общество
Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Даже без майонеза можно приготовить отменный салат: сытный «Бархат» с мясом и гранатом
Общество
Даже без майонеза можно приготовить отменный салат: сытный «Бархат» с мясом и гранатом
салаты
рецепты
тунец
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь: наслаждайтесь праздником по полной Наслаждайтесь праздником по полной без страха за фигуру! Рассказываем рецепт салата, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь. А еще, его быстро готовить — самое долгое в нем, это сварить яйца.
2 банки тунца в собственном соку (по 180 г)
3 вареных яйца
2 маринованных огурца
1 банка кукурузы (200 г)
150 г нежирной сметаны (10-15%)
1 ч. л. дижонской горчицы
зелень
>
Слейте жидкость с тунца и разомните вилкой. Яйца и огурцы нарежьте кубиками, кукурузу откиньте на дуршлаг.
Для заправки смешайте сметану с горчицей.
Все ингредиенты соедините и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят на годы перенести четыре прививки
Россиян начали обманывать под предлогом перерасчета пенсии
Существуют ли карма и закон бумеранга? Почему важно прощать, не держать зла
Участники СВО получили новую меру поддержки
Жена Зеленского оскандалилась с программой по вывозу сирот в Турцию
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря
Стало известно об ударе «Искандера» по офису СБУ
Готовим паштет из печени трески с корнишонами за 10 минут: любимый рецепт
«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне
Зверства ВСУ в Алексеевке, трагичный обстрел: новости СВО к утру 4 декабря
В России призвали обязать заведения предоставлять именинникам скидку 20%
Россиянам рассказали, как изменится стоимость пенсионного коэффициента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 декабря: инфографика
Домрачева назвала самую знаковую победу в карьере
Более 70 БПЛА совершили налет на Россию за ночь
Одного из ключевых союзников Киева подловили на нежелании продолжать помощь
В США задержан студент, готовивший массовый расстрел в университете
«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного
Теща американского журналиста рассказала о жестокости ВСУ в Алексеевке
Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.