Консервы решают! Готовлю нереальный салат с тунцом — простой рецепт вместо надоевшей шубы к Новому году

Такой салат покоряет своим вкусовым балансом: нежность тунца и яиц, хруст огурцов и лука, сладость кукурузы, кислинка корнишонов и лимона. Это настоящий фейерверк вкусов в одной миске!

2 отварных яйца нарезаю кубиками. 250 г свежих огурцов и 80 г корнишонов нарезаю тонкими ломтиками. 1/2 красной луковицы шинкую тонкими полукольцами. Банку тунца в собственном соку разминаю вилкой.

В салатнике смешиваю тунец, яйца, огурцы, корнишоны, лук и 1/2 банки кукурузы. Добавляю 30 г каперсов. Для заправки смешиваю 2 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. творожного сыра, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. лимонного сока. Заправляю салат, аккуратно перемешиваю. Перед подачей посыпаю кунжутом и красным перцем по вкусу.

