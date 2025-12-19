Известный маньяк-каннибал пришел к врачу и умер

В пермском микрорайоне Закамск скончался 60-летний Михаил Малышев, получивший в свое время прозвище «пермский людоед», сообщил портал URA.RU. Инцидент произошел в местной поликлинике, куда мужчина пришел на прием к врачу. Внезапно ему стало плохо. Несмотря на усилия медиков, находившихся на месте, спасти пациента не удалось. Смерть наступила по естественным причинам.

Малышев вышел на свободу осенью 2022 года после того, как полностью отбыл 25-летний срок за серию зверских убийств и факты каннибализма, совершенных в конце 90-х. Он вернулся в родную квартиру, что вызвало серьезную тревогу у соседей, которые безуспешно пытались добиться его выселения. Последние годы жизни бывший заключенный провел в одиночестве, проживая с пожилой матерью.

После освобождения Малышев находился под административным надзором и вел крайне замкнутый образ жизни. Из-за специфической репутации он долго не мог найти работу, но в итоге устроился в приют для бездомных животных. Там он занимался хозяйственными делами: строил будки, убирал вольеры и готовил еду для собак, не привлекая к себе лишнего внимания.

Несмотря на прошлые преступления, за время пребывания на свободе Малышев не был замечен в новых правонарушениях. Один раз он попадал в поле зрения Следственного комитета, когда в его квартире умер знакомый во время застолья, однако проверка подтвердила, что смерть собутыльника не была криминальной, а сам Малышев лично вызвал скорую помощь.