Названа точная причина смерти мужчины в квартире пермского каннибала Мужчина умер в квартире каннибала Малышева в Перми из-за проблем с сердцем

Мужчина, тело которого обнаружили в квартире каннибала Михаила Малышева в Перми, скончался от ишемической болезни сердца, заявили в СУ СК России по региону. Отмечается, что точную причину смерти удалось установить благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Гражданин 1955 года рождения скончался в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. <…> Установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца, — подчеркнули в ведомстве.

Суд над Малышевым состоялся в 2002 году. За два убийства его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кроме того, мужчина прошел принудительное психиатрическое лечение. Из колонии Малышев освободился в октябре 2022 года. С тех пор он жил в квартире в Кировском районе Перми.

Ранее сообщалось, что найденный погибший являлся соседом Малышева и часто употреблял вместе с ним спиртные напитки. По словам местных жителей, тело могло находиться в квартире на протяжении нескольких суток до момента его обнаружения.