28 октября 2025 в 19:05

В квартире пермского людоеда обнаружили тело мужчины

Baza: в пермской квартире убийцы Малышева найдено тело мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире ранее судимого за убийство и каннибализм пермяка Михаила Малышева обнаружено тело пожилого мужчины, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, найденный погибший являлся соседом 59-летнего Малышева и часто употреблял спиртные напитки вместе с ним.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. По словам местных жителей, тело могло находиться в квартире на протяжении нескольких суток до момента его обнаружения.

Сам Малышев был доставлен на допрос для выяснения всех деталей инцидента. Известно, что в конце 1990-х годов он был осужден за убийство двух человек с последующим поеданием частей их тел и провел в исправительном учреждении 23 года.

На момент предыдущего расследования он также подозревался в причастности к восьми аналогичным преступлениям, но доказать его вину тогда не представилось возможным. После освобождения в 2022 году Малышев вернулся в свою прежнюю квартиру и трудоустроился сторожем в местный приют для бездомных животных.

Ранее стало известно, что нижегородца Анатолия Москвина, известного как «некрофил, создававший кукол из тел умерших девочек», планируют выписать из психиатрической лечебницы через месяц. Медицинское учреждение, где Москвин проходит принудительное лечение с 2012 года, готовит документы для обращения в суд. Его намерены передать под опеку родственникам в связи с установленной недееспособностью.

