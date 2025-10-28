В квартире пермского людоеда обнаружили тело мужчины

В квартире ранее судимого за убийство и каннибализм пермяка Михаила Малышева обнаружено тело пожилого мужчины, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, найденный погибший являлся соседом 59-летнего Малышева и часто употреблял спиртные напитки вместе с ним.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. По словам местных жителей, тело могло находиться в квартире на протяжении нескольких суток до момента его обнаружения.

Сам Малышев был доставлен на допрос для выяснения всех деталей инцидента. Известно, что в конце 1990-х годов он был осужден за убийство двух человек с последующим поеданием частей их тел и провел в исправительном учреждении 23 года.

На момент предыдущего расследования он также подозревался в причастности к восьми аналогичным преступлениям, но доказать его вину тогда не представилось возможным. После освобождения в 2022 году Малышев вернулся в свою прежнюю квартиру и трудоустроился сторожем в местный приют для бездомных животных.

