Управляющий моргом крал части трупов и продавал их как «сувениры» В США экс-управляющего моргом приговорили к восьми годам за кражу частей трупов

В США бывшего управляющего моргом Гарвардской медицинской школы Седрика Лоджа приговорили к восьми годам тюремного заключения за кражу и продажу частей трупов как «сувениров», сообщает Metro. По данным издания, он похищал останки без ведома университета, доноров или самих родственников.

58-летний Лодж привозил похищенные части тел к себе домой в штат Нью-Гэмпшир в регионе Новая Англия на северо-востоке США, а его жена помогала отправлять их покупателям в другие штаты. Как установило следствие, мужчина получил десятки тысяч долларов за эту незаконную деятельность, в том числе $1000 за «голову номер 7» и $200 за заказ с пометкой braiiiiiins («мозгииии»).

Представитель Гарвардской медицинской школы назвал действия Лоджа «отвратительными», заявив, что они нарушают все стандарты и ценности университета и оскорбляют память доноров и их семей. Жену Лоджа признали соучастницей и приговорили к одному году лишения свободы.

Ранее в штате Массачусетс в руки сотрудников ФБР сдалась владелица магазина «Жуткие творения Кэт», которая на протяжении четырех лет покупала и перевозила краденые человеческие останки. Женщина использовала настоящие фрагменты тел для создания и продажи мрачных кукол и фигурок в своем магазине.