Раскрыты подробности о семье девочки, которая устроила поджог в школе

Раскрыты подробности о семье девочки, которая устроила поджог в школе SHOT: отношения в семье поджигательницы из Красноярска были теплыми

Семья 14-летней красноярской школьницы, устроившей поджог в классе, была дружной, и девочка всегда рассказывала матери о своих переживаниях, передает Telegram-канал SHOT. Мама подростка не подозревала о конфликтах дочери с одноклассниками.

По информации канала, родители школьницы работают в технической сфере и уже более 25 лет состоят в браке. Отец, работающий электролизником, и мать, занимающаяся сливом, имеют дело с химическими веществами на производственном предприятии.

Семья располагает достаточными ресурсами для обеспеченной жизни и регулярно ездит в путешествия. У них подрастает старшая дочь, которой сейчас 19 лет, и она с успехом обучается в университете.

В доме царит атмосфера уюта и взаимопонимания. Родители уверены, что у девочки не возникало серьезных разногласий с одноклассниками.

Ранее сообщалось, что девочка напала на красноярскую школу из-за травли и пренебрежения со стороны одноклассников. Ее называли «хиккой» — так обозначают людей, избегающих социальных контактов и общения. Одноклассники насмехались над ней из-за ее замкнутого образа жизни.