04 февраля 2026 в 12:54

В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками

В Красноярской школе заявили, что в классе поджигательницы не было травли

В классе красноярской школы, где подросток устроила поджог, не было конфликтов и травли между одноклассниками, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также там отметили, что девочка воспитывается в благополучной и обеспеченной семье.

Девочка растет в полной обеспеченной семье, на учете девочка и семья не состоят, со слов директора и классного руководителя конфликтов и травли в классе не было, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ученица восьмого класса подожгла своего одноклассника. Пострадавший мальчик получил серьезные травмы, а у девочки в рюкзаке был найден молоток. Подросток принесла в школьный туалет канистру с бензином и облила им одноклассника, после чего подожгла. Огонь потушили сотрудники школы, которые оказали пострадавшему первую помощь. У мальчика выявили обширные ожоги, охватывающие не менее 30% поверхности тела, включая спину, лицо и конечности. Вся его одежда была полностью уничтожена огнем.

До этого сообщалось, что девочка делилась планами поджога в школьном чате, даже проводила опрос о возможных жертвах, но угрозы не воспринимались всерьез. Одноклассники описывают ее как замкнутую и необщительную девочку, избегавшую социальных взаимодействий.

