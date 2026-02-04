Подозреваемая в поджоге красноярской школы девочка предупреждала о планах Mash: ученица красноярской школы писала в чате о подготовке поджога

Ученица красноярской школы заранее предупреждала о своих намерениях в школьном чате, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, она сообщила о возможном поджоге и даже запустила опрос с вопросом, на кого напасть, однако участники переписки не восприняли всерьез ее угрозы.

Одноклассники описывают девочку как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было, и она сама избегала общения. В результате происшествия пострадали трое детей, всех госпитализировали в ожоговый центр. Педагоги смогли самостоятельно ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при пожаре в красноярской школе достигло трех. По неподтвержденной информации, одна из учащихся могла умышленно поджечь жалюзи и даже принести в класс молоток. В школе была объявлена экстренная эвакуация.

До этого стало известно, что школьница напала с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. Нападавшую ученицу задержали на месте происшествия.