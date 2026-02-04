Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:16

Подозреваемая в поджоге красноярской школы девочка предупреждала о планах

Mash: ученица красноярской школы писала в чате о подготовке поджога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ученица красноярской школы заранее предупреждала о своих намерениях в школьном чате, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, она сообщила о возможном поджоге и даже запустила опрос с вопросом, на кого напасть, однако участники переписки не восприняли всерьез ее угрозы.

Одноклассники описывают девочку как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было, и она сама избегала общения. В результате происшествия пострадали трое детей, всех госпитализировали в ожоговый центр. Педагоги смогли самостоятельно ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при пожаре в красноярской школе достигло трех. По неподтвержденной информации, одна из учащихся могла умышленно поджечь жалюзи и даже принести в класс молоток. В школе была объявлена экстренная эвакуация.

До этого стало известно, что школьница напала с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. Нападавшую ученицу задержали на месте происшествия.

поджоги
нападения
дети
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.