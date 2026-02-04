Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:01

Названо число пострадавших при поджоге школы в Красноярске

МЧС: три человека пострадали при пожаре в красноярской школе №153

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество пострадавших при пожаре в красноярской школе №153 достигло трех, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Все они доставлены в ожоговый центр.

По неподтвержденной информации, одна из учащихся могла умышленно поджечь жалюзи и даже принести в класс молоток. В результате инцидента в школе была объявлена экстренная эвакуация. Другой информации на данный момент нет.

Накануне в Прокопьевске похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне. Прощание состоялось в школе №68, где часть ребят училась в десятом классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

Фактический руководитель сауны не признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также была задержана администратор сауны.

пожары
происшествия
МЧС
Красноярск
