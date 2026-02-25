Украинские арбитры стали причиной скандала после отказа жать руку

Португальский футбольный клуб «Спортинг» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на украинских судей Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка за отказ пожимать руку российскому игроку Ивану Чишкале, сообщает A Bola. Инцидент произошел во время четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов.

Игра между «Спортингом» и «Бенфикой» прошла 23 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Бенфики». Ответная встреча состоится 6 марта на домашней арене «Спортинга».

30-летний Чишкала перешел в «Спортинг» в январе 2026 года. С 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу становился победителем чемпионата и Кубка Португалии. В свое время россиянин играл за клуб «Газпром-Югра». Вместе с этой командой он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2015/16, четыре раза завоевал национальный кубок и дважды – первенство страны. В составе сборной России Чишкала стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что негативные жесты украинских спортсменов в адрес российских коллег, включая демонстративный отказ от рукопожатий, стали способом выживания в сложных политических реалиях. По словам парламентария, украинским атлетам крайне трудно выступать в нынешних условиях из-за страха перед критикой и возможными санкциями со стороны Киева.