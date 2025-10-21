Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 16:04

В ГД ответили на отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

Депутат Журова: украинские спортсмены боятся осуждения от своих властей

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публичное негативное поведение украинских спортсменов по отношению к российским коллегам, в том числе отказ от рукопожатий, — это просто способ выжить, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что украинцам крайне непросто выступать в текущих политических условиях, так как они боятся осуждения со стороны украинских властей.

Если украинский спортсмен проявит малейшее дружелюбие по отношению к своему российскому сопернику, после возвращения на родину его жизнь превратится в настоящий ад, его начнут обвинять во всем. Так что подобное поведение — просто способ выживания, — высказалась Журова.

Парламентарий допустила, что в конечном итоге международные федерации спорта будут вынуждены отказаться от традиции рукопожатий. Это решение могут принять, чтобы исключить потенциальные негативные прецеденты.

Ранее украинская чемпионка мира по борьбе Алла Белинская призналась, что испытывает неприятные эмоции от необходимости соревноваться с представительницами РФ. Спортсменка отметила, что сознательно отказалась от традиционного рукопожатия с соперницами из России.

спортсмены
Украина
Россия
депутаты
