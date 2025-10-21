План президента Украины Владимира Зеленского по производству страной трех тысяч крылатых ракет за 2025 год провалился, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире украинского радио NV. По его словам, эта задача изначально вызывала вопросы в плане реалистичности.

Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена, и кто в этом виноват, — сказал Костенко.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Западу не хватает смелости признать, что Киев уже потерпел поражение в украинском конфликте. По его словам, Зеленский и другие европейские лидеры «не понимают реальности».

До этого военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что западные страны требуют прекращения огня на Украине в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой для ВСУ на передовой. Среди наиболее проблемных участков для Киева он выделил Покровское, Константиновское и Северское направления.