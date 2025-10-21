В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды В Египте туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды Снофри и сломала ногу

Испанская туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды фараона Снофри в Египте, сообщает Gulf News. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе и упала на глубину около 80 метров, предположительно, сломав стопу.

Спасатели оперативно прибыли на место после сигнала о помощи. Несколько часов они освобождали женщину из узких коридоров пирамиды. Первую помощь пострадавшей оказали прямо внутри сооружения.

