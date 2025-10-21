Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 20:19

В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды

В Египте туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды Снофри и сломала ногу

Пирамида фараона Снофри в Египте Пирамида фараона Снофри в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Испанская туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды фараона Снофри в Египте, сообщает Gulf News. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе и упала на глубину около 80 метров, предположительно, сломав стопу.

Спасатели оперативно прибыли на место после сигнала о помощи. Несколько часов они освобождали женщину из узких коридоров пирамиды. Первую помощь пострадавшей оказали прямо внутри сооружения.

Ранее российские туристы во Вьетнаме столкнулись с проблемой болезненных укусов после посещения пляжей в Нячанге и Дананге. Неприятные ощущения сохранялись более недели. Пострадавшие жаловались на сильный зуд по ночам и общую слабость. Многие подозревают, что укусы могли быть вызваны песчаными блохами или муравьями.

До этого в турецком городе Аланья в отеле нашли тело 69-летней российской туристки. Персонал гостиницы обнаружил женщину без признаков жизни в номере после того, как она перестала выходить и не отвечала на вопросы. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка во время прогулки с собакой обнаружила в пруду тело восьмилетнего мальчика. Предварительное заключение указывает на насильственный характер смерти. Расследование продолжается.

туристы
Египет
переломы
пирамиды
