Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка Bild: женщина наткнулась на тело пропавшего мальчика в немецком Кляйн-Упале

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль женщина во время прогулки с собакой обнаружила тело ребенка. Жуткая находка была сделана в окрестностях небольшого поселения, где проживает всего 230 человек, пишет издание Bild.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел 15 октября. Женщина, которая приехала в Германию с туристическими целями, отправилась на обычную прогулку со своим питомцем.

Во время похода ее собака внезапно залаяла и привела путешественницу к пруду, в котором находилось тело восьмилетнего мальчика, — сообщает источник.

Как установили следователи, обнаруженному ребенку восемь лет и зовут его Фабиан. Он пропал без вести пять дней назад.

Предварительная версия следствия указывает на то, что смерть мальчика наступила в результате насильственных действий. В настоящее время правоохранительные органы Германии продолжают расследование обстоятельств произошедшего, устанавливая все детали трагедии и причины гибели ребенка.

