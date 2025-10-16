Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 03:36

Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка

Bild: женщина наткнулась на тело пропавшего мальчика в немецком Кляйн-Упале

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль женщина во время прогулки с собакой обнаружила тело ребенка. Жуткая находка была сделана в окрестностях небольшого поселения, где проживает всего 230 человек, пишет издание Bild.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел 15 октября. Женщина, которая приехала в Германию с туристическими целями, отправилась на обычную прогулку со своим питомцем.

Во время похода ее собака внезапно залаяла и привела путешественницу к пруду, в котором находилось тело восьмилетнего мальчика, — сообщает источник.

Как установили следователи, обнаруженному ребенку восемь лет и зовут его Фабиан. Он пропал без вести пять дней назад.

Предварительная версия следствия указывает на то, что смерть мальчика наступила в результате насильственных действий. В настоящее время правоохранительные органы Германии продолжают расследование обстоятельств произошедшего, устанавливая все детали трагедии и причины гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что на отдыхе у побережья Пхукета из-за сильных волн утонула 37-летняя российская туристка из Хабаровска. Женщина приехала на отдых вместе с мужем и сыном, которые стояли на берегу в момент трагедии.

Германия
туристы
тела
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Новые требования к работе управляющих компаний вводятся в России
Работодателям рассказали, как удержать зумеров в компании
Выгнала 800 русских стариков: на чем строила свою карьеру глава МИД Латвии
Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года
Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области
Пользователи не могут попасть на известный видеохостинг
Нейросеть указала полиции на пренебрегающего ПДД водителя BMW
Трамп подтвердил участие США в торговой войне
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.