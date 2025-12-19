Беспилотник неизвестного происхождения рухнул в Турции В провинции Коджаэли на западе Турции нашли неизвестный БПЛА

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал в провинции Коджаэли на западе Турции, передает агентство IHA. По его данным, началась проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что турецкие истребители F-16 сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над Черным морем. В оборонном ведомстве страны не стали раскрывать подробностей о происхождении или типе сбитого БПЛА.

До этого военный дрон упал в Польше. Аппарат рухнул на частной территории около жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал. Журналисты предположили, что это разведывательный беспилотник, упавший во время учений польских солдат.

Также сообщалось, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. По сведениям журналистов, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.