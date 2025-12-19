Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих В Адыгее организаторам нарколаборатории дали по 15,5 лет колонии каждому

В Адыгее вынесен приговор двум организаторам крупного наркопроизводства: каждому из них дали по 15,5 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе судов региона. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, они организовали в своем доме лабораторию по изготовлению синтетических наркотических веществ в промышленных масштабах. В ходе обыска правоохранители изъяли свыше 1 кг готового мефедрона и более 400 литров химических компонентов для производства запрещенных веществ.

До этого в Кировском районе Приморского задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

Ранее сотрудники ГАИ в Марий Эл задержали наркозакладчика в его первый «рабочий день». Курьер-прохожий попытался спрятаться от патруля за забором. Молодой человек 1998 года рождения признался сотрудникам ГАИ, что раскладывал синтетический наркотик. При изучении места происшествия был найден предварительно выкинутый курьером сверток и еще три подобных пакетика с порошком.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью