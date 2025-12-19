Неопытный закладчик попался ГАИ в первый «рабочий день» В Марий Эл сотрудники ГАИ задержали наркокурьера на первой закладке

Сотрудники ГАИ в Марий Эл задержали наркозакладчика в его первый «рабочий день», сообщает Telegram-канал МВД России. Курьер-прохожий попытался спрятаться от патруля за забором.

В ходе несения службы в заречной части города сотрудники ДПС обратили внимание на прохожего, который, издалека увидев патрульный автомобиль, поспешил укрыться за забором частной территории. <…> Они заметили, как, направляясь к экипажу, молодой человек выкинул из своего кармана какой-то сверток, — отметили в МВД

Молодой человек 1998 года рождения признался сотрудникам ГАИ, что раскладывал синтетический наркотик. При изучении места происшествия был найден предварительно выкинутый курьером сверток и еще три подобных пакетика с порошком.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после нападения закладчика с ножом на сотрудника Росгвардии. Мужчина достал оружие в ходе проверки документов. В столичном СК уточнили, что преступление произошло в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказали помощь.

