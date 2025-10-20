Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца В Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщили в пресс-службе столичного СК. В ведомстве уточнили, что преступление произошло в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказали помощь.

Сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

