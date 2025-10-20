Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 20:19

Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца

В Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщили в пресс-службе столичного СК. В ведомстве уточнили, что преступление произошло в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказали помощь.

Сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали безбилетного пассажира, который распылил перцовый газ в лицо двум контролерам в автобусе. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого злоумышленник напал на 17-летнюю девушку во дворе дома в Краснодаре. Подростку удалось вырваться и скрыться в ближайшем заведении общепита. Известно, что во время нападения мужчина использовал нож.

Также в Казани сталкер на электровелосипеде напал с ножом на жену местного бизнесмена Шевырева. Мужчина нанес многочисленные удары в шею и грудь.

Росгвардия
ножи
ранения
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два медведя напали на участника ультрамарафона
Дроботенко, Дубовицкая, Винокур: как сейчас живут звезды «Аншлага»
В ЕС двумя словами описали последствия отказа от российского газа
В Армении потребовали арестовать мэра Гюмри
Российским пенсионерам напомнили о новой доступной льготе
Киркоров и Дмитриенко пришли поддержать Пересильд на премьере нового фильма
«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин
На Западе обеспокоены аферой с российскими активами
Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал переговоров по Украине
Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В работе Telegram произошел сбой
ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе
Европейская страна резко поменяла свою позицию по закупке оружия для Киева
Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября
Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда
Российский боец MMA Александр Емельяненко выписался из больницы
Пост об СВО, надежда поехать на Украину: как живет актриса Марина Коняшкина
Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца
Внук де Голля назвал Орбана «мостом» между Россией и Западом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.