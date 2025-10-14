Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:12

В московском автобусе «заяц» напал на сотрудников контроля

Безбилетник распылил перцовку в контролеров в московском автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали безбилетного пассажира, который распылил перцовый газ в лицо двум контролерам в автобусе, сообщил пресс-служба столичного Дептранса. Против мужчины возбуждены уголовные дела, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

7 октября на автобусном маршруте контролеры выявили пассажира, который не оплатил проезд. Нарушитель распылил газовый баллончик на сотрудников Организатора перевозок, – говорится в сообщении.

Ранее представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с NEWS.ru заявила, что контролеры в общественном транспорте не имеют права применять физическую силу к пассажирам. По ее словам, их полномочия ограничены составлением протокола и вызовом правоохранителей.

До этого сообщалось, что в России могут ввести на законодательном уровне запрет принудительной высадки пенсионеров старше 75 лет из общественного транспорта. Инициатива касается случаев, когда пожилые люди не могут подтвердить оплату проезда или право на льготу. Автором предложения стала депутат Госдумы Яна Лантратова.

