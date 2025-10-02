Юрист ответила, имеют ли контролеры право хватать безбилетников

Контролеры в общественном транспорте не имеют права применять физическую силу к пассажирам, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, их полномочия ограничены составлением протокола и вызовом правоохранителей.

Контролер в общественном транспорте не шериф Дикого Запада. У него нет права хватать пассажира за рукав, заламывать руки и устраивать силовое шоу. Его максимум — протокол и вызов полиции. Все остальное — самоуправство, и уже контролер рискует превратиться из охотника за «зайцами» в фигуранта дела. Так что рецепт простой: пассажиру — платить сразу, чтобы не стать героем YouTube-ролика с подписью «задержание „зайца“», а контролеру — помнить, что его оружие — это не кулак, а закон. В противном случае он сам окажется на скамье подсудимых — рядом с теми, кого пытался перевоспитать, — пояснила Айвар.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести на законодательном уровне запрет принудительной высадки пенсионеров старше 75 лет из общественного транспорта. Инициатива касается случаев, когда пожилые люди не могут подтвердить оплату проезда или право на льготу. Автором предложения стала депутат Госдумы Яна Лантратова.