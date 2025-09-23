В России хотят запретить принудительную высадку пенсионеров из автобусов

«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 03:00

В России могут ввести на законодательном уровне запрет принудительной высадки пенсионеров старше 75 лет из общественного транспорта. Инициатива касается случаев, когда пожилые люди не могут подтвердить оплату проезда или право на льготу, пишет РИА Новости.

Автором предложения стала депутат Госдумы Яна Лантратова. Она уже направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Такие нормы защиты уже действуют для детей до 16 лет и инвалидов I группы. Лантратова подчеркивает, что пожилые люди нуждаются в особой социальной защите из-за уязвимого положения.

Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем, — указала парламентарий.

По ее мнению, принятие поправок повысит социальную защищенность пожилых граждан и предотвратит риски для их здоровья. В настоящее время законодательство допускает принудительную высадку пассажиров, не оплативших проезд, но делает исключения для социально уязвимых категорий.

Ранее Лантратова заявила, что приемные и кровные дети участников СВО должны иметь равные права. В своем обращении депутат призвала распространить на пасынков и падчериц все федеральные и региональные льготы, предоставляемые родным детям, в том числе питание в школах, бесплатные детские сады, места в образовательных учреждениях, детских лагерях и другие меры поддержки.

