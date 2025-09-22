«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:20

В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО

Лантратова призвала уравнять льготы для приемных и родных детей участников СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Приемные и кровные дети участников СВО должны иметь равные права, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее предложение она направила министру труда Антону Котякову.

Уравнивание в правах позволит обеспечить справедливость, учитывая не только кровное родство, но и реальную заботу о ребенке, — подчеркнула Лантратова.

В своем обращении депутат призывает распространить на пасынков и падчериц все федеральные и региональные льготы, предоставляемые родным детям, в том числе питание в школах, бесплатные детские сады, места в образовательных учреждениях, детских лагерях и другие меры поддержки.

По словам Лантратовой, действующее законодательство не учитывает ситуации, когда ребенка воспитывает отчим или мачеха — участник СВО. Инициатива парламентария связана с законопроектом о предоставлении пасынкам и падчерицам участников спецоперации права на поступление в вузы по отдельным квотам, без вступительных экзаменов.

Ранее в Госдуме сообщили о увеличении срока сохранения рабочих мест для участников СВО после демобилизации. Депутат Сергей Чижов уточнил, что на сегодняшний день за мобилизованными сохраняются их рабочие места, однако по возвращении у них есть 90 дней, чтобы вернуться к своим обязанностям.

