Приемным детям участников СВО могут разрешить поступать в вузы по льготе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поступлении в вузы без экзаменов для пасынков и падчериц участников СВО на бюджетные места, сообщил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии NEWS.ru. Исключение составят дополнительные творческие и профессиональные испытания.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет круг получателей особых прав при поступлении в вузы. Речь идет о том, что право на поступление в пределах отдельной квоты теперь будет предоставлено не только родным детям участников специальной военной операции, но и пасынкам и падчерицам, если они находились на воспитании и содержании, — отметил депутат.

Парламентарий объяснил, что квота предусматривает поступление на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств всех уровней. Он уточнил, что абитуриенты смогут быть зачислены без стандартных вступительных испытаний, кроме случаев, когда необходимы творческие или профессиональные экзамены.

Фактически это означает приравнивание пасынков и падчериц к родным детям участников СВО в части льготного поступления, — заключил Говырин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти 60% демобилизованных участников СВО являются трудоустроенными, при этом 80% — по трудовому договору. По ее словам, остальные либо самозанятые, либо индивидуальные предприниматели.