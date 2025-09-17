Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 18:39

В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО

Депутат Чижов: раненым бойцам СВО дадут больше времени для возвращения на работу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На сегодняшний день рабочие места участников специальной военной операции сохраняются, однако по истечении 90-дневного срока с момента демобилизации работодатель вправе уволить сотрудника, если тот не вернется на рабочее место, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Чижов. По его словам, нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, обязывающий организации и дальше сохранять рабочие места за бойцами.

Сегодня мы проголосовали за то, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс. Если боец не может пока выйти на работу по состоянию здоровья, а это более чем уважительная причина, то работодатель отныне все равно обязан будет ждать, ­— объяснил Чижов.

Он добавил, что нередко ветераны боевых действий не успевают вернуться на работу за три месяца, поскольку продолжают лечение после ранения. Помимо закона, обязывающего работодателей сохранять места за бойцами, во втором чтении также принят проект о выплатах раненым бойцам пособий по временной нетрудоспособности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о поступлении в вузы без экзаменов пасынков и падчериц участников СВО на бюджетные места. Как уточнил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, исключение составят дополнительные творческие и профессиональные испытания.

Госдума
депутаты
СВО
военные
