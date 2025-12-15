В ГД предложили ужесточить регулирование курьерского транспорта в городах В Госдуме предложили запретить курьерам передвижение по части пешеходных зон

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила полностью запретить передвижение курьеров на наиболее оживленных пешеходных участках. Соответствующие обращения направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта РФ Андрею Никитину, сообщает РИА Новости.

Считаю целесообразным рассмотреть следующие инициативы, направленные на улучшение системы регулирования использования средств индивидуальной мобильности курьерами. <…> Выделение курьерского транспорта на СИМ и электровелосипедах в отдельный режим регулирования, — говорится в одном из писем.

По мнению Лантратовой, при подготовке изменений в ПДД представляется целесообразным закрепить возможность установления для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и используемых курьерами электровелосипедов отдельного режима эксплуатации.

В числе предлагаемых мер — ограничение зон передвижения, включая полный запрет на использование такого транспорта на наиболее оживленных пешеходных участках, а также снижение максимально допустимой скорости, например до 20 км/ч. Кроме того, предлагается ввести ограничения на номинальную мощность электродвигателей.

Отдельно в инициативе говорится о необходимости отнести моторизированные средства, превышающие установленные пороговые значения мощности и конструктивной скорости, к категории мопедов. В этом случае на них будут распространяться требования о наличии водительского удостоверения, государственной регистрации, страхования гражданской ответственности и соблюдения скоростных режимов при движении по проезжей части.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин признался, что замечает проблемы с передвижением работников служб доставки, когда ездит по городу «без мигалок». По его словам, такое положение дел вызывает озабоченность у граждан РФ.