15 декабря 2025 в 09:27

В ГД предложили ужесточить регулирование курьерского транспорта в городах

В Госдуме предложили запретить курьерам передвижение по части пешеходных зон

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила полностью запретить передвижение курьеров на наиболее оживленных пешеходных участках. Соответствующие обращения направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта РФ Андрею Никитину, сообщает РИА Новости.

Считаю целесообразным рассмотреть следующие инициативы, направленные на улучшение системы регулирования использования средств индивидуальной мобильности курьерами. <…> Выделение курьерского транспорта на СИМ и электровелосипедах в отдельный режим регулирования, — говорится в одном из писем.

По мнению Лантратовой, при подготовке изменений в ПДД представляется целесообразным закрепить возможность установления для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и используемых курьерами электровелосипедов отдельного режима эксплуатации.

В числе предлагаемых мер — ограничение зон передвижения, включая полный запрет на использование такого транспорта на наиболее оживленных пешеходных участках, а также снижение максимально допустимой скорости, например до 20 км/ч. Кроме того, предлагается ввести ограничения на номинальную мощность электродвигателей.

Отдельно в инициативе говорится о необходимости отнести моторизированные средства, превышающие установленные пороговые значения мощности и конструктивной скорости, к категории мопедов. В этом случае на них будут распространяться требования о наличии водительского удостоверения, государственной регистрации, страхования гражданской ответственности и соблюдения скоростных режимов при движении по проезжей части.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин признался, что замечает проблемы с передвижением работников служб доставки, когда ездит по городу «без мигалок». По его словам, такое положение дел вызывает озабоченность у граждан РФ.

