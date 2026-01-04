Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:04

В Госдуме высказались о новой уникальной врачебной специальности

Депутат Куринный: функции врача по здоровому долголетию будет выполнять терапевт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Функции врача по здоровому долголетию, который должен появиться в России в 2026 году, будут выполнять терапевты, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, медикам, возможно, придется пройти переподготовку ради новой должности.

В России уже есть врач-гериатр, то есть это терапевты, которые проходят переподготовку и занимаются как раз лечением и профилактикой заболеваний у пожилых пациентов. Видимо, речь идет об углублении этого направления и о создании отдельной специальности как таковой. Функции врача по здоровому долголетию будет выполнять терапевт, я убежден, то есть врач терапевтического профиля. Какие конкретно обязанности они будут исполнять, мы узнаем из соответствующих документов, которые выйдут одновременно со специальностью, — отметил Куринный.

Ранее стало известно, что в российском здравоохранении появится новая медицинская специальность. Согласно документу правительства, в этом году в номенклатуру должностей будет добавлена позиция «врач по медицине здорового долголетия». Соответствующее поручение направлено Министерству здравоохранения, которое должно выполнить его до 1 апреля.

