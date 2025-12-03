«Можно все запретить»: Собянин поставил точку в вопросе об электросамокатах Собянин: власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не планируют запрещать использование электросамокатов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, которые передал ТВЦ, около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, а те передвигаются на средствах индивидуальной мобильности.

Можно, конечно, вообще все запретить, но надо понимать, что вообще курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом, при этом саму доставку не убить. Это тоже важно, — сказал Собянин.

Ранее Минтранс России выступил против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.

До этого партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым выступила с инициативой о запрете передвижения курьеров по пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.