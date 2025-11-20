Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:24

Минтранс выступил с неожиданной инициативой по прокату электросамокатов

В Минтрансе призвали к развитию проката электросамокатов вместо запретов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минтранс России выступает против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы министерства Алексея Шило. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.

В официальном документе заместитель руководителя министерства указывает на необоснованные ограничения эксплуатации средств индивидуальной мобильности, введенные в некоторых регионах. Подчеркивается, что подобные меры противоречат установленным рекомендациям федерального ведомства и положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Компании, работающие в сфере проката электросамокатов, поддержали позицию Минтранса.

Ранее партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной Думы Владиславом Даванковым выступила с инициативой о запрете передвижения курьеров по пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

