Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам

Представители партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым призвали запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, пишет 360.ru. С этим предложением они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину.

По итогам 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось на 42,8%, достигнув 4426 случаев, отметили в партии. В результате аварий погиб 51 человек, а 4591 получил травмы.

По словам парламентариев, примерно две трети подобных ДТП случаются на тротуарах и пешеходных дорожках. Основными виновниками роста аварийности становятся сотрудники служб доставки. Предложенная мера значительно бы повысила безопасность пешеходов, подытожили депутаты.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что движение СИМ по тротуарам, следует запретить. Кроме того, он предложил ввести обязательную регистрацию и ужесточить наказание за нарушения правил эксплуатации такого транспорта.