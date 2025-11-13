Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:20

Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам

Партия «Новые люди» призвала запретить курьерам ездить на СИМ по тротуарам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представители партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым призвали запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, пишет 360.ru. С этим предложением они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину.

По итогам 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось на 42,8%, достигнув 4426 случаев, отметили в партии. В результате аварий погиб 51 человек, а 4591 получил травмы.

По словам парламентариев, примерно две трети подобных ДТП случаются на тротуарах и пешеходных дорожках. Основными виновниками роста аварийности становятся сотрудники служб доставки. Предложенная мера значительно бы повысила безопасность пешеходов, подытожили депутаты.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что движение СИМ по тротуарам, следует запретить. Кроме того, он предложил ввести обязательную регистрацию и ужесточить наказание за нарушения правил эксплуатации такого транспорта.

транспорт
ДТП
аварии
курьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ожидают почти рекордный урожай винограда по итогам года
В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы
Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья
ФосАгро в Самаре представила программу развития массового детского спорта
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.