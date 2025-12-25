Новый год — 2026
Врач ответила, чем можно заменить орехи при проблемах с желудком

Диетолог Мизинова: при проблемах с желудком орехи можно заменить урбечем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В случае проблем с желудочно-кишечным трактом орехи можно заменить урбечем, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, питательной альтернативой также могут стать миндальные и кедровые масла.

Переедание орехов может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта. В первую очередь это большая нагрузка на пищеварительные железы, печень и поджелудочную железу, которые вырабатывают ферменты, расщепляющие жиры и белки. И, конечно, люди, которые уже имеют проблемы с этими органами, должны жестко ограничивать количество орехов до рекомендованной нормы. В этом случае лучше употреблять ореховые пасты — урбеч, либо масла из кедра, грецкого ореха или миндаля. Они обеспечат организм необходимыми жировыми компонентами и жирорастворимыми витаминами, — посоветовала Мизинова.

Она добавила, что процесс переваривания орехов у каждого человека индивидуален. По словам диетолога, некоторым достаточно употребить всего 30 г орехов, и все они полностью усвоятся, когда другие могут съесть и 100 г, но они выйдут из организма в непереваренном виде. Мизинова пояснила, что в таком случае орехи не принесут никакой пользы.

Ранее диетолог Елена Чуракина порекомендовала включить в новогоднее меню винегрет, холодец и фруктовый салат. По ее словам, эти блюда не только низкокалорийные, но и содержат много клетчатки и витаминов, что благоприятно скажется на пищеварении.

