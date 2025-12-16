Диетолог перечислила полезные блюда для пищеварения на Новый год

Винегрет, холодец и фруктовый салат станут полезными блюдами для пищеварения на Новый год, заявила KP.RU диетолог Елена Чуракина. Она отметила, что первое из них отличается не только низкой калорийностью, но и обилием клетчатки и витаминов.

Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. К ним относятся винегрет и холодец, — подчеркнула Чуракина.

Она уточнила, что холодец богат витаминами А и группы B, а также легкоусвояемым белком. А фруктовый салат с манго, бананами и мандаринами, в свою очередь, насытит организм минералами. Такую полезную альтернативу сладостям можно заправить натуральным греческим йогуртом.

