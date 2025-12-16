Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:51

Диетолог перечислила полезные блюда для пищеварения на Новый год

Диетолог Чуракина: винегрет станет полезным блюдом для пищеварения на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Винегрет, холодец и фруктовый салат станут полезными блюдами для пищеварения на Новый год, заявила KP.RU диетолог Елена Чуракина. Она отметила, что первое из них отличается не только низкой калорийностью, но и обилием клетчатки и витаминов.

Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. К ним относятся винегрет и холодец, — подчеркнула Чуракина.

Она уточнила, что холодец богат витаминами А и группы B, а также легкоусвояемым белком. А фруктовый салат с манго, бананами и мандаринами, в свою очередь, насытит организм минералами. Такую полезную альтернативу сладостям можно заправить натуральным греческим йогуртом.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что травяные чаи могут не сочетаться с некоторыми лекарствами. Она отметила, что некоторые сорта еще до конца не исследованы.

диетологи
Новый год
блюда
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским
Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год
Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.