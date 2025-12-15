Диетолог предупредила об опасности травяных чаев Диетолог Павлюк: травяной чай может не сочетаться с некоторыми лекарствами

Травяные чаи могут не сочетаться с некоторыми лекарствами, рассказала «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что некоторые сорта еще до конца не исследованы.

Кроме травяного чая, у нас есть еще, например, иван-чай. Но он, к сожалению, мало исследован. Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых, — рассказала Павлюк.

По словам диетолога, стоит осторожнее употреблять чаи из зверобоя и гинкго билобы. Она посоветовала проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что по возможности рекомендуется покупать чай известных брендов, ведь это дает определенную гарантию качества. Она отметила, что некоторые производители делают упаковку с прозрачной частью, через которую можно оценить содержимое.