Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:17

Устали от запаха на кухне? Свежесть и уют без химии — моя простая уловка!

Лаванда Лаванда Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Представляете, как здорово пахнут свежие цветы? Именно такое легкое цветочное благоухание появится у вас дома без всякой химии! Мое секретное оружие — простая пищевая сода и любимые сухие травы.

Вот что надо сделать: смешайте в пакете полстакана соды с парой ложечек лаванды или ромашки, хорошенько потрясите и рассыпьте смесь на пол. Через пять-десять минут соберите все пылесосом.

Сразу же почувствуете, как комната заполнилась нежным, еле ощутимым ароматом цветов, а прежние неприятные запахи исчезли сами собой. Подходит идеально, если срочно нужно подготовить дом к приходу гостей или убрать последствия кулинарных экспериментов.

Ранее сообщалось, что многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда!

травы
запахи
домохозяйства
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.