Устали от запаха на кухне? Свежесть и уют без химии — моя простая уловка!

Представляете, как здорово пахнут свежие цветы? Именно такое легкое цветочное благоухание появится у вас дома без всякой химии! Мое секретное оружие — простая пищевая сода и любимые сухие травы.

Вот что надо сделать: смешайте в пакете полстакана соды с парой ложечек лаванды или ромашки, хорошенько потрясите и рассыпьте смесь на пол. Через пять-десять минут соберите все пылесосом.

Сразу же почувствуете, как комната заполнилась нежным, еле ощутимым ароматом цветов, а прежние неприятные запахи исчезли сами собой. Подходит идеально, если срочно нужно подготовить дом к приходу гостей или убрать последствия кулинарных экспериментов.

