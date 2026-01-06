Атака США на Венесуэлу
Тайна свежего платяного шкафа: ваниль, мыло и гвоздика — раскрываем мои три любимых домашних секрета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Надоел этот специфический запах «шкафа» на любимых свитерах и рубашках? Не спешите покупать химические спреи. Часто причина в простом: мы убираем слегка влажные вещи или забываем проветрить шкаф. Сперва хорошенько протрите полки, дайте им высохнуть и только потом займитесь ароматами. А их легко создать своими руками из того, что найдется на кухне или в ванной.

Самый простой и дешевый способ — обычное туалетное мыло с ярким запахом. Просто разрежьте брусок на несколько кусочков и разложите по полкам среди белья. Оно будет тихо и ненавязчиво ароматизировать все вокруг месяцами. Еще один мой фаворит — пряная гвоздика. Разложите несколько бутонов в углах или сделайте ароматические подушечки: капните на ватные диски эфирное масло гвоздики и положите их в шкаф. Это еще и отличная защита от моли!

Для настоящего уюта и свежести сшейте небольшие льняные мешочки и наполните их сушеными апельсиновыми корками, палочкой корицы, парой стручков ванили и щепоткой сушеной лаванды. Можно добавить пару капель любимого эфирного масла для яркости. Такие саше можно подвесить на вешалки или положить между стопками одежды. Они наполнят ваш гардероб теплым, натуральным и очень стойким ароматом, от которого поднимается настроение.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

