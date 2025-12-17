Галлюциногенный чай пытались ввезти в Россию

Сотрудники таможни в Новосибирске изъяли во время проверки экспресс-грузов чай из лепестков лотоса. В пресс-службе Сибирского таможенного управления отметили, что в прибывшей из другой страны продукции содержалось наркотическое вещество.

Проведенная таможенная экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, внесенный в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и подлежащий контролю в РФ, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что галлюциногенный напиток заказала жительница Красноярска. Товар изъяли, а против получательницы возбудили уголовное дело, добавили в службе.

Ранее служебная собака нашла в московском почтовом центре крупную сумму денег, спрятанную в пачках кофе в посылке из Германии. Бандероль была адресована жителю Ростова-на-Дону и привлекла внимание после рентгеновского сканирования. При досмотре сотрудники таможни нашли три упаковки кофе с вложенными купюрами на 100 тыс. рублей и €600 (53 тысячи рублей). Деньги завернули в фольгу и спрятали между брикетами.