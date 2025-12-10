Служебная собака раскрыла немецкий тайник в посылке из Германии В Москве служебная собака нашла деньги в посылке из Германии

Служебная собака нашла в московском почтовом центре крупную сумму денег, спрятанную в пачках кофе в посылке из Германии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной почтовой таможни. Бандероль была адресована жителю Ростова-на-Дону и привлекла внимание после рентгеновского сканирования.

В Москве <...> обнаружили в посылке из Германии денежные знаки в пачках кофе. Адресована бандероль была жителю Ростова-на-Дону. Во время осмотра почтового отправления с помощью рентгена инспектор <...> обратил внимание на подозрительное вложение. Служебная собака по кличке Зимба также проявила интерес и обозначила посылку, — уточнили в пресс-службе.

При досмотре сотрудники таможни нашли три упаковки кофе с вложенными купюрами на 100 тыс. рублей и €600 (53 тысячи рублей). Деньги завернули в фольгу и спрятали между брикетами молотого кофе. Таможня напомнила о запрете на пересылку денег в международных посылках. Бандероль вернули отправителю.

Ранее «Почта России» возобновила доставку посылок в США: она была приостановлена из-за изменения таможенного режима. Теперь можно отправлять подарки, документы и коммерческие образцы. Россиянам рекомендовали отсылать новогодние сюрпризы до 8 декабря стоимостью не более $100 (8 тыс. рублей).