Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:58

Служебная собака раскрыла немецкий тайник в посылке из Германии

В Москве служебная собака нашла деньги в посылке из Германии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Служебная собака нашла в московском почтовом центре крупную сумму денег, спрятанную в пачках кофе в посылке из Германии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной почтовой таможни. Бандероль была адресована жителю Ростова-на-Дону и привлекла внимание после рентгеновского сканирования.

В Москве <...> обнаружили в посылке из Германии денежные знаки в пачках кофе. Адресована бандероль была жителю Ростова-на-Дону. Во время осмотра почтового отправления с помощью рентгена инспектор <...> обратил внимание на подозрительное вложение. Служебная собака по кличке Зимба также проявила интерес и обозначила посылку, — уточнили в пресс-службе.

При досмотре сотрудники таможни нашли три упаковки кофе с вложенными купюрами на 100 тыс. рублей и €600 (53 тысячи рублей). Деньги завернули в фольгу и спрятали между брикетами молотого кофе. Таможня напомнила о запрете на пересылку денег в международных посылках. Бандероль вернули отправителю.

Ранее «Почта России» возобновила доставку посылок в США: она была приостановлена из-за изменения таможенного режима. Теперь можно отправлять подарки, документы и коммерческие образцы. Россиянам рекомендовали отсылать новогодние сюрпризы до 8 декабря стоимостью не более $100 (8 тыс. рублей).

собаки
почта
посылки
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.