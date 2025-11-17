«Почта России» снова стала отправлять посылки в США

«Почта России» снова стала доставлять посылки в США после того, как приостановила экспорт в августе из-за отмены беспошлинного режима, сообщила пресс-служба компании. Организация возобновила прием отправлений по определенным категориям, в частности «Документы» и «Подарок», передает РИА Новости.

«Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что россияне могут отправлять в Соединенные Штаты подарки до $100 (8,1 тыс. рублей) и документы без товарных вложений. При этом «Почта России» порекомендовала тем, кто хочет поздравить близких в США с новогодними праздниками, оформить доставку подарков до 8 декабря.

Ранее стало известно, что в 2025 году специалисты по кибербезопасности выявили 258 поддельных ресурсов, маскирующихся под «Почту России». Злоумышленники создали 44 фейковых сайта и 214 ботов в Telegram, чтобы обманывать россиян. Их сценарий был единым: пользователям предлагали получить или отследить посылку, требуя ввода личных данных. Жертв вынуждали указывать Ф. И. О., паспортные данные, номера телефонов, ИНН.