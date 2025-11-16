Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 22:03

Обезврежены десятки фейковых сайтов «Почты России»

ТАСС: зафиксированы 44 фейковых сайта и 214 ботов «Почты России»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году специалисты по кибербезопасности выявили 258 поддельных ресурсов, маскирующихся под «Почту России», передает ТАСС. Злоумышленники создали 44 фейковых сайта и 214 ботов в Telegram, чтобы обманывать россиян.

С января по ноябрь группа компаний «Солар» обнаружила и заблокировала эти ресурсы. Их сценарий был единым: пользователям предлагали получить или отследить посылку, требуя ввода личных данных. Жертв вынуждали указывать Ф.И.О., паспортные данные, номера телефонов, ИНН, СНИЛС и трек-номера.

Этой информации мошенникам достаточно, чтобы, представившись сотрудником почты, убедить жертву назвать код из СМС или установить вредоносное приложение. Через ботов злоумышленники также пытались получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и банковских приложениях, заставляя пользователей «авторизоваться» через них. По словам директора по развитию Центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александра Вураско, «Почта России» «активно мониторит внешний цифровой ландшафт и чистит Рунет от фишинговых сайтов».

Ранее в Кемеровской области мошенники попытались обмануть 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов через мессенджер. Они пытались склонить пенсионера к снятию крупной суммы с его банковских счетов. Правоохранительные органы своевременно вмешались и предотвратили кражу.

