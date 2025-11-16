Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана

В Кемеровской области мошенники попытались обмануть 99-летнего ветерана ВОВ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа злоумышленников попыталась обмануть 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, мошенники общались с мужчиной через мессенджер. Преступники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Неизвестные лица, используя мессенджер и выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, пытались склонить его к снятию крупной суммы денежных средств с банковских счетов пенсионера, — заявили в ведомстве.

Вмешавшиеся правоохранители изучили средство связи и заблокировали его. Это позволило спасти денежные средства ветерана. Материалы дела направили в региональные органы МВД России.

Ранее появилась информация, что телефонные мошенники атаковали жертву из Дагестана трижды с интервалом в один месяц. В общей сложности они позвонили клиенту более 26 тыс. раз. Другому клиенту, жителю Пензы 1983 года рождения, мошенники позвонили 22,8 тыс. раз за одни сутки.

