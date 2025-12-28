Огромный обувной склад загорелся под Тверью

Склад обувной фабрики загорелся на Тверецкой набережной в городе Торжок Тверской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, возгорание уже локализовано.

Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади пять тысяч «квадратов», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как от склада в небо поднимается огромный столб черного дыма. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. К тушению привлекались более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. Точную причину возгорания предстоит установить правоохранителям.

