28 декабря 2025 в 14:00

Огромный обувной склад загорелся под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Склад обувной фабрики загорелся на Тверецкой набережной в городе Торжок Тверской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, возгорание уже локализовано.

Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади пять тысяч «квадратов», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как от склада в небо поднимается огромный столб черного дыма. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. К тушению привлекались более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. Точную причину возгорания предстоит установить правоохранителям.

Ранее в Сочи произошел крупный пожар в здании автосервиса, площадь возгорания составила одну тысячу «квадратов». Инцидент произошел на Транспортной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, пострадал один человек.

До этого музыкальная колонка вспыхнула в одном из баров на Покровском бульваре в Москве. Техника загорелась в самый разгар вечеринки. Персонал клуба решил не проводить эвакуацию и не вызывать бригаду пожарных — колонку потушили своими силами.

