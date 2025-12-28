Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 декабря

В воскресенье, 28 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — модель ожидала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется на уровне одной-двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится близко к прогнозируемым значениям.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp — 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 0,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,2.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 28 декабря, нет геомагнитных бурь.

В понедельник, 29 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет в районе одной-двух единиц.

«Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют (просто фейерверк)», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Какой сюрприз ждать от Солнца в ближайшее время

Несмотря на постепенное снижение солнечной активности, в ближайшее время — в начале 2026 года — сохраняется вероятность мощных, вплоть до рекордных, вспышек, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он пояснил, что текущий цикл имеет аномально высокую амплитуду, превосходя предыдущий в 1,5 раза. Однако на Солнце до сих пор не наблюдалось ни одной супервспышки уровня X10, хотя теория предполагала их наличие. Самой мощной остается вспышка X9, зафиксированная 3 октября 2024 года. Эта ситуация кажется ученым загадочной.

«На этом фоне можно повторить уже ранее отмечавшуюся особенность двух предыдущих циклов XXI века <...>, самые сильные вспышки в них происходили через два - три года после максимума цикла», — отметил Богачев.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также больше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно в вечернее время.

