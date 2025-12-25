Кошатникам рассказали, как приучить питомца не бояться гостей

Кошке необходимо давать любимое лакомство, чтобы она перестала бояться гостей, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, это поможет животному контролировать ситуацию, оставаясь в комфорте, и сформирует у него положительные ассоциации.

Чтобы кошка не боялась гостей, нужно обеспечить ей безопасное место наверху и связать их появление с чем-то очень приятным. Допустим, все собрались на кухне, у кошки там должна быть удобная полочка выше человеческого роста, на которую желательно положить угощение. Тогда она будет чувствовать себя в безопасности, при этом видеть всех окружающих и контролировать обстановку. Угощение подбирают самое любимое и дают, именно когда собираются гости. Важный момент, что в это время нужно перекрыть все укрытия в доме, так как если кошка забьется, например, под диван, она не будет привыкать к гостям, — пояснила Капустина.

