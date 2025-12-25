Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:00

Кошатникам рассказали, как приучить питомца не бояться гостей

Зоопсихолог Капустина посоветовала давать кошке любимое лакомство при гостях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кошке необходимо давать любимое лакомство, чтобы она перестала бояться гостей, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, это поможет животному контролировать ситуацию, оставаясь в комфорте, и сформирует у него положительные ассоциации.

Чтобы кошка не боялась гостей, нужно обеспечить ей безопасное место наверху и связать их появление с чем-то очень приятным. Допустим, все собрались на кухне, у кошки там должна быть удобная полочка выше человеческого роста, на которую желательно положить угощение. Тогда она будет чувствовать себя в безопасности, при этом видеть всех окружающих и контролировать обстановку. Угощение подбирают самое любимое и дают, именно когда собираются гости. Важный момент, что в это время нужно перекрыть все укрытия в доме, так как если кошка забьется, например, под диван, она не будет привыкать к гостям, — пояснила Капустина.

Ранее биолог Юрий Мануков заявил, что края хвойных иголок способны серьезно травмировать пищеварительный тракт кошки и собаки. По его словам, физическое повреждение слизистых оболочек или кишечная непроходимость могут привести к тяжелым последствиям для здоровья домашних питомцев.

кошки
животные
советы
питомцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.